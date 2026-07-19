I fratelli Tate sono stati arrestati

Da ilpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I fratelli Tate sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura britannica aveva annunciato nuove accuse contro di loro e aveva richiesto l’estradizione. L’arresto è avvenuto in relazione a un procedimento legale che coinvolge anche l’Inghilterra. La procura ha formulato nuove accuse nei confronti di uno dei fratelli, mentre l’altro era già sotto indagine. La richiesta di estradizione è stata rivolta alle autorità statunitensi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’influencer razzista e misogino Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura di Inghilterra e del Galles (Crown Prosecution Service) aveva annunciato di aver formulato nuove accuse contro di loro, e rivolto una richiesta di estradizione agli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto che gli arresti sono avvenuti «in conformità con le procedure di estradizione». I fratelli Tate hanno doppia cittadinanza, britannica e statunitense, e sono accusati di vari reati in Romania, nel Regno Unito e in Florida, tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani. I capi d’accusa di cui dovranno rispondere nel Regno Unito sono decine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

i fratelli tate sono stati arrestati
© Ilpost.it - I fratelli Tate sono stati arrestati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Tate Brothers are arrested

Video The Tate Brothers are arrested

Notizie e thread social correlati

Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati negli Stati UnitiAndrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami dopo che la procura inglese aveva presentato nuove accuse contro di loro e richiesto...

I fratelli Tate arrestati a Miami: chi sono gli influencer della “manosfera” che rischiano l'estradizione nel Regno UnitoI fratelli Tate, noti influencer della cosiddetta “manosfera”, sono stati arrestati a Miami.

Temi più discussi: Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami: i fratelli influencer della manosfera sono accusati di stupro e tratta di esseri umani; Fratelli Tate arrestati a Miami: l’influencer Andrew incriminato anche per stupro; Usa, fratelli Tate arrestati dopo richiesta di estradizione britannica; Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami, chi sono gli influencer vicini a Trump accusati di stupro e tratta sessuale.

i fratelli tate sonoI fratelli Tate sono stati arrestati in Florida: nuove accuse di stupro nel Regno UnitoI due influencer, noti per i loro contenuti estremisti e misogini, sono stati fermati dopo che le autorità giudiziarie britanniche hanno chiesto l’estradizione per ulteriori imputazioni di violenza se ... editorialedomani.it

i fratelli tate sonoStupro e tratta di esseri umani: Andrew e Tristan Tate, ex kickboxer, arrestati a MiamiIl mandato d'arresto dei due fratelli, vicini al movimento Maga, è stato secretato: 59 capi d'accusa, dal Regno Unito la richiesta di estradizione ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web