I fratelli Tate sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura britannica aveva annunciato nuove accuse contro di loro e aveva richiesto l’estradizione. L’arresto è avvenuto in relazione a un procedimento legale che coinvolge anche l’Inghilterra. La procura ha formulato nuove accuse nei confronti di uno dei fratelli, mentre l’altro era già sotto indagine. La richiesta di estradizione è stata rivolta alle autorità statunitensi.

L’influencer razzista e misogino Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura di Inghilterra e del Galles (Crown Prosecution Service) aveva annunciato di aver formulato nuove accuse contro di loro, e rivolto una richiesta di estradizione agli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto che gli arresti sono avvenuti «in conformità con le procedure di estradizione». I fratelli Tate hanno doppia cittadinanza, britannica e statunitense, e sono accusati di vari reati in Romania, nel Regno Unito e in Florida, tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani. I capi d’accusa di cui dovranno rispondere nel Regno Unito sono decine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Tate Brothers are arrested

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I fratelli e noti influencer Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami, dopo che i procuratori del Regno Unito hanno formulato ulteriori accuse penali nei loro confronti, tra cui stupro e traffico sessuale, e richiesto quindi la loro estradizione x.com

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