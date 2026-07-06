Un uomo di 83 anni è stato tratto in salvo dalle onde da quattro bagnini e successivamente recuperato da una nave della Guardia Costiera. L’incidente si è verificato in mare, dove l’anziano aveva incontrato difficoltà. I bagnini sono intervenuti prontamente, riuscendo a portarlo in salvo prima dell’arrivo delle unità navali. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Pescara - Un uomo di 83 anni finisce in difficoltà tra le onde. Quattro assistenti intervengono, poi vengono recuperati dalle unità navali della Capitaneria di Porto pescarese. Momenti di forte apprensione nelle acque davanti al litorale di Pescara, dove un uomo di 83 anni si è trovato in seria difficoltà mentre il mare era particolarmente agitato. L’episodio si è verificato sabato 4 luglio, in una giornata caratterizzata da condizioni meteomarine sfavorevoli lungo la costa abruzzese. Dopo essersi accorti di quanto stava accadendo, quattro assistenti bagnanti sono entrati immediatamente in azione. I soccorritori hanno raggiunto l’anziano utilizzando due pattini di salvataggio, riuscendo a sostenerlo e a mantenerlo in condizioni di sicurezza nonostante le onde e le difficoltà provocate dal mare mosso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Paura in mare: anziano e quattro bagnini salvati dalla Guardia Costiera

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