Nel primo trimestre del 2026, le presenze turistiche in Italia sono aumentate del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La domanda internazionale ha continuato a rappresentare una quota crescente, contribuendo alla crescita complessiva. I dati sono stati presentati da due società di analisi che collaborano sul progetto Mapping Tourism Opportunities, focalizzato sull’andamento del settore turistico nel paese.

Xenia S.p.A. SB e Nomisma condividono i risultati della prima fase del progetto Mapping Tourism Opportunities, l'analisi congiunturale sul turismo italiano. In un contesto macroeconomico segnato dalle tensioni geopolitiche, dal rincaro energetico e da consumi domestici sotto pressione, il turismo italiano conferma una resilienza strutturale: le presenze crescono, la domanda internazionale si rafforza e l'interesse degli italiani per il viaggio resta elevato nonostante la cautela che caratterizza gli altri ambiti di spesa. E? quanto emerge dall'analisi di contesto condotta da Nomisma per Xenia nell'ambito del progetto Mapping Tourism Opportunities, finalizzato a identificare dimensioni, trend e attrattivita? dei territori italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo italiano, l'analisi Xenia-Nomisma: nel 1° trimestre 2026 presenze +7,5% e domanda internazionale sempre più determinante

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