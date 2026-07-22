Nel primo trimestre del 2026, le presenze turistiche in Italia sono aumentate del 7,5%. La domanda internazionale ha continuato a crescere, diventando sempre più centrale nel settore. I risultati sono stati condivisi da Xenia S.p.A. SB e Nomisma, che hanno presentato i dati della prima fase del progetto Mapping Tourism Opportunities, un’analisi congiunturale sull’andamento del turismo nel paese.

Xenia S.p.A. SB e Nomisma condividono i risultati della prima fase del progetto Mapping Tourism Opportunities, l’analisi congiunturale sul turismo italiano. In un contesto macroeconomico segnato dalle tensioni geopolitiche, dal rincaro energetico e da consumi domestici sotto pressione, il turismo italiano conferma una resilienza strutturale: le presenze crescono, la domanda internazionale si rafforza e l'interesse degli italiani per il viaggio resta elevato nonostante la cautela che caratterizza gli altri ambiti di spesa. È quanto emerge dall'analisi di contesto condotta da Nomisma per Xenia nell'ambito del progetto Mapping Tourism Opportunities, finalizzato a identificare dimensioni, trend e attrattività dei territori italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Turismo italiano, l'analisi Xenia-Nomisma: nel primo trimestre 2026 presenze a +7,5% e domanda internazionale sempre più determinante

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