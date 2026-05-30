Nameless Festival torna a Lecco | 90mila presenze attese e un pubblico sempre più internazionale
Dal 30 maggio al 1° giugno, il Centro Sportivo Bione di Lecco ospiterà il ritorno di Nameless Festival, con una previsione di circa 90.000 presenze. L’evento si svolge nel contesto di uno dei festival musicali più rilevanti in Europa e si rivolge a un pubblico sempre più internazionale.
Dal 30 maggio al 1° giugno il Centro Sportivo Bione di Lecco ospiterà il ritorno di Nameless Festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti del panorama europeo. Tre giorni di concerti, cinque palchi e oltre 100 artisti daranno vita a un evento che punta a richiamare circa 90mila persone provenienti da tutto il mondo, confermando il ruolo del festival come uno dei principali motori turistici e culturali del territorio. L'edizione 2026 segna un momento particolarmente significativo nella storia della manifestazione, dopo anni di crescita e affermazione internazionale, Nameless torna infatti a Lecco, la città dove tutto ebbe inizio nel 2013. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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