Dal 30 maggio al 1° giugno il Centro Sportivo Bione di Lecco ospiterà il ritorno di Nameless Festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti del panorama europeo. Tre giorni di concerti, cinque palchi e oltre 100 artisti daranno vita a un evento che punta a richiamare circa 90mila persone provenienti da tutto il mondo, confermando il ruolo del festival come uno dei principali motori turistici e culturali del territorio. L'edizione 2026 segna un momento particolarmente significativo nella storia della manifestazione, dopo anni di crescita e affermazione internazionale, Nameless torna infatti a Lecco, la città dove tutto ebbe inizio nel 2013. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nameless Festival torna a Lecco: 90mila presenze attese e un pubblico sempre più internazionale

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