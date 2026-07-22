Due giovani residenti a Napoli sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato un’anziana di Pontecagnano, facendosi consegnare circa 40.000 euro con l’inganno di essere un nipote. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito la misura cautelare dopo aver raccolto prove dell’episodio. L’anziana era stata raggirata con la falsa promessa di aiuto, e aveva consegnato il denaro ai truffatori.

Due arresti domiciliari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di due giovani residenti a Napoli, accusati di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. I fatti sono avvenuti nel mese di aprile a Pontecagnano, dove la vittima, un’ottantaseienne, è stata raggirata con la scusa di un presunto debito del figlio. Le indagini e l’operazione della Squadra Mobile a Pontecagnano Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto la Squadra Mobile di Salerno eseguire un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due soggetti, rispettivamente di 22 anni e 23 anni, entrambi residenti a Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Tuo figlio ha un grosso debito", anziana truffata da finto nipote per 40 mila euro a Pontecagnano, l'epilogo

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