Anziana truffata a Como con la tecnica del finto poliziotto convinta a consegnare preziosi | l' epilogo
A Como, un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un’anziana usando la tecnica del finto poliziotto. L’uomo si era qualificato come agente di polizia e aveva convinto la donna a consegnargli alcuni preziosi. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’indagato, che aveva messo in atto il raggiro ai danni di una residente della zona. La questura ha comunicato il fermo e le accuse contestate.
Un arresto per truffa aggravata, questo il bilancio di un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato di Como. Un giovane di 28 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver raggirato un’anziana donna con la scusa di controlli di polizia. Anziana truffata a Como L'individuazione del sospetto Il controllo e la scoperta del bottino La dinamica della truffa L'arresto e le conseguenze per il 28enne Anziana truffata a Como Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato nella giornata di ieri un servizio specifico per contrastare i reati predatori, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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