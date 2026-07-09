Lioni anziana truffata con il metodo del finto nipote | arrestati due uomini recuperati 7.400 euro
Due uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana con il metodo del “finto nipote”. La vittima aveva ricevuto una telefonata con falsa emergenza familiare e aveva consegnato 7.400 euro. I Carabinieri sono intervenuti dopo alcune segnalazioni e hanno recuperato il denaro, che è stato restituito. Gli arrestati sono stati fermati poco dopo, e le autorità hanno confermato il sequestro del denaro.
I Carabinieri hanno bloccato i presunti responsabili dopo alcune segnalazioni al 112. Il denaro è stato restituito alla vittima. Una telefonata, una falsa emergenza familiare e la richiesta urgente di denaro per evitare guai giudiziari ai propri cari. È il copione della truffa del “finto nipote”, questa volta messa in atto ai danni di un’anziana di Lioni, in provincia di Avellino. Il raggiro è stato però interrotto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 21 e 52 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, e recuperato l’intera somma sottratta alla vittima: 7.400 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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