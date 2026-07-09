Due uomini sono stati arrestati dopo aver truffato un’anziana con il metodo del “finto nipote”. La vittima aveva ricevuto una telefonata con falsa emergenza familiare e aveva consegnato 7.400 euro. I Carabinieri sono intervenuti dopo alcune segnalazioni e hanno recuperato il denaro, che è stato restituito. Gli arrestati sono stati fermati poco dopo, e le autorità hanno confermato il sequestro del denaro.

I Carabinieri hanno bloccato i presunti responsabili dopo alcune segnalazioni al 112. Il denaro è stato restituito alla vittima. Una telefonata, una falsa emergenza familiare e la richiesta urgente di denaro per evitare guai giudiziari ai propri cari. È il copione della truffa del “finto nipote”, questa volta messa in atto ai danni di un’anziana di Lioni, in provincia di Avellino. Il raggiro è stato però interrotto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 21 e 52 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli, e recuperato l’intera somma sottratta alla vittima: 7.400 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lioni, anziana truffata con il metodo del “finto nipote”: arrestati due uomini, recuperati 7.400 euro

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