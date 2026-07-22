Gli esperti sottolineano che, grazie alle nuove terapie disponibili per i tumori neuroendocrini, è necessario rivedere i modelli di diagnosi e cura. Le neoplasie rare e complesse richiedono un approccio multidisciplinare, e la crescita delle opzioni terapeutiche rende urgente una riorganizzazione dei processi organizzativi. La sfida consiste nel garantire un percorso più efficace per i pazienti, adattando le strutture e le modalità di trattamento alle nuove possibilità terapeutiche.

La disponibilità di nuove opzioni terapeutiche per il trattamento dei tumori neuroendocrini- Net rende ancora più urgente la riorganizzazione dei modelli organizzativi di diagnosi, presa in carico e cura di queste neoplasie rare, eterogenee e complesse che richiedono un approccio multidisciplinare. A questo tema è stato dedicato il convegno, svoltosi al Senato a Roma, "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen. In questa occasione è stato presentato il Position paper in cui sono elencate le cinque priorità da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori, Net: esperti, bene nuove terapie ma ripensare modelli di presa in carico e cura'

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