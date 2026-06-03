tumori resistenti a biogem nuove terapie intelligenti

Martedì 9 giugno alle 12, presso l’Aula Magna di Biogem ad Ariano Irpino, si terrà un evento dedicato alle nuove terapie per i tumori resistenti. La conferenza sarà accessibile anche online tramite un link dedicato.

Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 9 giugno alle ore 12.00 presso l’Aula Magna “Emmanuele F.M. Emanuele” di Biogem, ad Ariano Irpino (AV), con possibilità di seguire l’evento online al link https:meet.google.comvtj-qhck-kie, il prof. Claudio Pisano, responsabile dello Sviluppo Farmacologico e Preclinico di Biogem, terrà un seminario relativo a un nuovo progetto di ricerca, del quale è principal investigator, al via presso l’istituto irpino. Il progetto ENACT, “Exploring Novel Antibody-Drug Conjugates for Enhanced Cancer Therapeutics”, ossia “Ricerca di nuovi anticorpi farmaco-coniugati per terapie antitumorali più efficaci”, è finanziato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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