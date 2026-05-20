Egpa Durante Apacs | Terapie aiutano lavorare su presa in carico

Da iltempo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Egpa, nota anche come granulomatosi eosinofila con poliangioite, è una malattia rara che colpisce più sistemi del corpo. Questa condizione si manifesta con vari sintomi che incidono sulla vita quotidiana dei pazienti, in particolare durante le fasi più acute e anche in quelle di mantenimento. Recentemente, sono state evidenziate terapie che aiutano a gestire i sintomi, mentre gli esperti sottolineano l’importanza di lavorare sulla presa in carico dei pazienti per migliorare la qualità di vita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - L'Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite, "è una patologia rara e multisistemica che presenta diversi sintomi che influenzano la vita quotidiana dei pazienti soprattutto nella fase critica, ma anche in quella di mantenimento. Le terapie influiscono sul modo in cui i pazienti affrontano il loro percorso, ma lo fanno anche a livello mentale, poiché la diagnosi di una malattia rara può essere molto impattante sulla quotidianità di un paziente, ma anche su quella di caregiver, familiari e amici: ecco perché bisogna lavorare sulla presa in carico, ma anche su un percorso che permetta a queste persone di avere un atteggiamento positivo e di trovare soluzioni ideali per convivere con una patologia cronica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

egpa durante apacs terapie aiutano lavorare su presa in carico
© Iltempo.it - Egpa, Durante (Apacs): "Terapie aiutano, lavorare su presa in carico"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giornata delle malattie neuromuscolari, a Chieti un incontro su medicina di precisione, terapie innovative e presa in caricoL’evento sabato 21 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare e informare operatori sanitari, istituzioni, associazioni di pazienti e cittadinanza...

“BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”: l’evento a Roma su una malattia che colpisce 2 milioni di italianiLa Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia, caratterizzata...

Malattie rare, Durante (Apacs): Farmaci biologici rivoluzionari per pazienti con EgpaL’avvento dei farmaci biologici ha rappresentato una rivoluzione nell’approccio terapeutico e nei pazienti con Egpa. Oggi i pazienti possono vivere una vita il quanto più possibile ‘normale’ e hanno ... stream24.ilsole24ore.com

Torracca (Apacs): Formare pazienti e medici per diagnosi precoce Egpa(Adnkronos) – Quando ho ricevuto la diagnosi di granulomatosi eosinofilica con poliangioite (Egpa) ho iniziato a scrivere un blog, al quale poi si è registrata quella che poi è stata, ed è tuttora, ... tuobenessere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web