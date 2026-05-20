L’Egpa, nota anche come granulomatosi eosinofila con poliangioite, è una malattia rara che colpisce più sistemi del corpo. Questa condizione si manifesta con vari sintomi che incidono sulla vita quotidiana dei pazienti, in particolare durante le fasi più acute e anche in quelle di mantenimento. Recentemente, sono state evidenziate terapie che aiutano a gestire i sintomi, mentre gli esperti sottolineano l’importanza di lavorare sulla presa in carico dei pazienti per migliorare la qualità di vita.

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - L'Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite, "è una patologia rara e multisistemica che presenta diversi sintomi che influenzano la vita quotidiana dei pazienti soprattutto nella fase critica, ma anche in quella di mantenimento. Le terapie influiscono sul modo in cui i pazienti affrontano il loro percorso, ma lo fanno anche a livello mentale, poiché la diagnosi di una malattia rara può essere molto impattante sulla quotidianità di un paziente, ma anche su quella di caregiver, familiari e amici: ecco perché bisogna lavorare sulla presa in carico, ma anche su un percorso che permetta a queste persone di avere un atteggiamento positivo e di trovare soluzioni ideali per convivere con una patologia cronica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Egpa, Durante (Apacs): "Terapie aiutano, lavorare su presa in carico"

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