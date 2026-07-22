trump vuole infantino segretario onu da dicembre legame speciale dal premio fifa per la pace al caso balogun

Dopo i Mondiali 2026, il presidente della FIFA potrebbe essere nominato segretario generale delle Nazioni Unite, su proposta di Donald Trump. La possibile candidatura si collega a un legame tra Infantino e il Premio FIFA per la Pace, oltre che a un caso legato a Balogun. La decisione dipende da sviluppi futuri e non è ancora ufficiale.

Dopo i Mondiali 2026 per il presidente della Fifa Gianni Infantino potrebbe profilarsi all’orizzonte un incarico da segretario generale dell’Onu, su precisa volontà di Donald Trump. Il legame tra i due è stretto, anche alla luce del Premio Fifa per la pace conferito al presidente Usa a dicembre e del caso Balogun in Coppa del Mondo. Il piano di Trump per far diventare Infantino segretario Onu Il legame speciale tra Trump e Infantino Il commento di Paolo Zampolli all'idea di Trump su Infantino Il piano di Trump per far diventare Infantino segretario Onu A lanciare l’indiscrezione è stato il Washington Post: Donald Trump vorrebbe che sia Gianni Infantino il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite a partire da dicembre, quando arriveranno le dimissioni di Antonio Guterres. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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