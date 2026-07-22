Onu media | Trump vuole Infantino segretario generale

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione dell’attuale, in scadenza alla fine dell’anno. La proposta sarebbe stata avanzata dopo il successo del Mondiale, secondo fonti di stampa. Finora, non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La candidatura di Infantino, attuale presidente della Fifa, non è ancora stata formalizzata.