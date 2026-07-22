Onu media | Trump vuole Infantino segretario generale
Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione dell’attuale, in scadenza alla fine dell’anno. La proposta sarebbe stata avanzata dopo il successo del Mondiale, secondo fonti di stampa. Finora, non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La candidatura di Infantino, attuale presidente della Fifa, non è ancora stata formalizzata.
NEW YORK - Soddisfatto del Mondiale appena concluso, il presidente Trump vorrebbe nominare Gianni Infantino al posto di segretario generale dell’Onu, che scade alla fine dell’anno. Lo scrive il New York Post, dopo aver sentito persone vicino al Capo della Casa Bianca, incluso Paolo Zampolli, che ha servito a lungo come ambasciatore al Palazzo di Vetro. Il giornale aggiunge che non e’ chiaro se il capo della Fifa voglia questo incarico, che comunque non dipende solo dalla volontà degli Stati Uniti. Trump stima infantino, che lo ha sedotto con l’organizzazione del Mondiale, dandogli fra l’altro il premio della Fifa per la pace, per compensarlo del mancato Nobel. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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TRUMP VS INFANTINO: LA FINTA GUERRA PER PORTARE LITALIA AI MONDIALI ED ESCLUDERE LIRAN!
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