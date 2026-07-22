Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di sostenere la candidatura di Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. La proposta è stata comunicata recentemente e ha già suscitato sorpresa a livello internazionale. Finora, Infantino ricopre il ruolo di presidente della FIFA, ma ora si fa avanti anche come possibile candidato per la guida dell’ONU. La notizia ha attirato l’attenzione di vari osservatori e media.

Roma, 22 luglio 2026 – Gianni Infantino segretario generale dell’Onu. Sembra incredibile, ma potrebbe essere così. A sostenerne la candidatura sarebbe niente popò di meno che il presidente degli Usa, Donald Trump. I due sono molto amici (che sia un’amicizia d’interessi o sincera è tutto da vedere) tanto che negli ultimi mesi si sono fatti una serie reciproca di “favori”. https:www.quotidiano.netvideosportmondiali-trump-consegna-la-coppa-alla-spagna-n1psyucv Potrebbe essere dunque il numero uno della Fifa il prossimo Segretario Generale delle Nazioni Unite. Succederebbe a Antonio Guterres, giunto a fine mandato. Lo riporta il New York Post... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Dalla Fifa all’Onu, Trump candida Infantino a segretario generale delle Nazioni Unite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Onu, media: “Trump vuole Infantino segretario generale”Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione...

Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu.

Temi più discussi: Media Usa, Trump vuole Infantino come segretario generale dell’Onu; Il business della Fifa oltre il Mondiale. Romy Gai: La sponsorizzazione non è più solo visibilità. Oggi i brand sono coautori dell'esperienza dei tifosi; Trump vuole Infantino prossimo segretario generale dell'Onu; Onu, Donald Trump vorrebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino come nuovo segretario generale.

'Trump vuole Gianni Infantino, presidente Fifa, prossimo Segretario Onu perché rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone', è l'indiscrezione riportata dal New York Post che cita alcune fonti x.com

Dalla FIFA all’ONU, Trump candida Infantino a segretario generale delle Nazioni UniteL’indiscrezione lanciata dal New York Post sarebbe suffragata da diverse fonti e farebbe seguito alla recenti polemiche che hanno legato i due in occasione dei Campionati Mondiali di calcio ... msn.com

La Norvegia ha vinto 5-0 contro Israele nella partita di qualificazione per la Coppa del Mondo nel ottobre 2025 e ha donato i profitti dalla vendita dei biglietti per aiuti umanitari a Gaza reddit

Dal Brasile l'invito a Onu e Fifa ad agire contro il razzismoNella sola fase a gironi, su sei milioni di post analizzati sui social, 89'000 presentavano contenuti offensivi. Sollecitate indagini puntuali ... laregione.ch