Trump vuole Infantino come nuovo Segretario Generale dell’ONU | l’indiscrezione sorprendente dagli USA!

Secondo alcune indiscrezioni dagli Stati Uniti, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe espresso il desiderio di vedere il presidente della FIFA ricoprire il ruolo di Segretario Generale delle Nazioni Unite. La notizia riguarda un possibile avvicinamento tra le due figure, con un rapporto di stima tra i due uomini che si sarebbe tradotto in questa proposta. La proposta non è stata confermata ufficialmente da fonti istituzionali.

Trump ha un desiderio: Gianni Infantino come nuovo Segretario Generale dell’ONU. Indiscrezione pazzesca dagli USA. Il rapporto di profonda stima tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il numero uno della FIFA Gianni Infantino si arricchisce di uno scenario a dir poco clamoroso. Dopo il consolidamento della loro amicizia durante i recenti Mondiali, la testata New York Post ha rivelato in esclusiva che il tycoon americano vorrebbe proporre il dirigente sportivo per la carica di Segretario Generale delle Nazioni Unite. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, Trump ritiene che Infantino “ sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone “. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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