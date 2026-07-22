Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse affinché Gianni Infantino, presidente della Fifa, assumesse il ruolo di segretario generale delle Nazioni Unite. La proposta sarebbe rivolta a Infantino come possibile sostituto di António Guterres, il cui incarico si concluderà a dicembre. La notizia non è stata confermata ufficialmente da fonti dell’ONU o delle parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe che Gianni Infantino, attuale numero uno della Fifa, diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite al posto di António Guterres, il cui mandato scadrà alla fine di dicembre. L’indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano statunitense The New York Post, che cita in proposito “una fonte vicina” all’inquilino della Casa bianca. Il prossimo segretario generale dell’Onu dovrà essere eletto quest’anno per sostituire l’ex premier portoghese. Per ottenere l’incarico, il suo successore avrà prima bisogno dell’approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, composto da 15 Paesi membri, di cui cinque (Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia) con diritto di veto, e poi della conferma dell’Assemblea generale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - L’indiscrezione del New York Post: “Trump vorrebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu”

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