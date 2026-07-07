Chi è Gianni Infantino il capo della Fifa che obbedisce a Trump

Il nuovo presidente della FIFA, eletto come simbolo di rinnovamento dopo gli scandali di corruzione che avevano coinvolto il suo predecessore, ha ricevuto un sostegno pubblico da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. La nomina è avvenuta in un momento in cui l’organizzazione cercava di ripulire la propria immagine e di rafforzare la propria leadership internazionale. La sua elezione ha segnato un cambio di rotta rispetto al passato, puntando su una gestione diversa e più trasparente.

. Era stato eletto alla guida della Fifa come l’uomo del rinnovamento, dopo gli scandali di corruzione che avevano travolto l’ex presidente Sepp Blatter. Dieci anni dopo, però, Gianni Infantino è accusato da mezzo mondo di averlo cambiato in peggio, il calcio. La vicenda della squalifica sospesa al calciatore statunitense Folarin Balogun – in seguito alle pressioni del presidente americano Donald Trump – ha provocato un’ondata di indignazione contro la Fifa. La Federazione che governa il pallone a livello intercontinentale è ormai percepita a tutte le latitudini come un organo al servizio del potere politico e degli interessi economici. Infantino, l’amico dei potenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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