Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso l’intenzione di proporre Gianni Infantino come candidato per il ruolo di segretario generale dell’Onu. Si dice che Trump abbia descritto Infantino come una figura rispettata a livello globale. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente da fonti dell’Onu o da altri rappresentanti.

IlNew York Postsorprende tutti con un’indiscrezione sul presidente americanoDonald Trump. Stando a quanto trapelato, questo vorrebbe il presidente della Fifa,Gianni Infantino, come prossimo segretario dell’Onu. Il tycoon infatti ritiene che Infantino “sia rispettato da tutti nel mondo e ha un’abilità speciale di unire le persone”. L’attuale segretario dell’Onu,Antonio Guterres,lascerà l’incarico a fine dicembre quindi il suosostitutodovrà essere eletto quest’anno. Per assicurarsi il ruolo Infantino dovrebbe ottenere l’endorsement dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza, seguito dall’approvazione dell’assemblea generale. Tuttavia non risulta ancora chiaro se Infantino voglia ottenere o no l’incarico e non si sa nemmeno se ci sia già stato un colloquio con Trump in merito alla questione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump vorrebbe Infantino come segretario generale dell’Onu: ‘Rispettato da tutti nel mondo’

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Trump vuole Infantino come prossimo segretario generale dell'Onu

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