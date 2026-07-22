Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse affinché il presidente della Fifa diventi il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. La proposta è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte di Infantino o delle organizzazioni coinvolte. La proposta di Trump si aggiunge a una serie di indiscrezioni riguardanti possibili cambiamenti alla guida delle Nazioni Unite.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo ha appreso il New York Post. Trump crede che Infantino “ sia rispettato da tutti in tutto il mondo e riconosce che ha una capacità speciale di unire le persone “, ha detto al Nyp una fonte vicina al presidente. Il prossimo segretario generale verrà eletto quest’anno per sostituire il portoghese António Guterres, che si dimetterà alla fine di dicembre. Infantino, 56 anni, ha stretto un forte legame con Trump durante l’organizzazione dei Mondiali di quest’anno, con il dirigente calcistico di origine svizzera che si è prodigato per conquistare e coinvolgere Trump, arrivando persino a conferirgli il primo Premio Nobel per la Pace della FIFA a dicembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Onu, Trump vorrebbe Infantino come segretario generale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump vuole Infantino come prossimo segretario generale dell'Onu

Notizie e thread social correlati

L'ultima di Trump? Secondo il New York Post vorrebbe Infantino Segretario Generale dell'OnuSecondo il New York Post, Donald Trump avrebbe proposto Gianni Infantino come candidato a Segretario Generale delle Nazioni Unite.

L’indiscrezione del New York Post: “Trump vorrebbe il presidente della Fifa Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu”Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse affinché Gianni Infantino, presidente della Fifa, assumesse il ruolo di segretario...

Temi più discussi: Media Usa, Trump vuole Infantino come segretario generale dell’Onu; 'Trump vuole Infantino segretario generale dell'Onu'; Onu, media: Trump vuole Infantino segretario generale; Trump vuole Infantino prossimo segretario generale dell'Onu.

Trump vorrebbe Infantino alla guida dell'Onu, l'indiscrezione del New York Post x.com

Il presidente della Fifa Gianni Infantino e Donald Trump alla finale dei Mondiali 2026 a New York. Credit: PSNEWZ/SIPA / AGFIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe che Gianni Infantino, attuale numero uno della Fifa, diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite al posto di António Guterres, ... tpi.it

Onu, Trump vorrebbe Infantino come segretario generaleIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump vorrebbe che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, fosse il prossimo segretario generale delle Nazioni ... lapresse.it