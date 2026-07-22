Il governo ha firmato un accordo di 30 anni con l’Arabia Saudita per lo sviluppo di un programma nucleare civile. L’intesa, approvata dal presidente, coinvolge la collaborazione nel settore energetico e nucleare. La decisione arriva in un momento di tensione crescente con l’Iran e di sfide aperte a Russia e Cina. La notizia ha suscitato reazioni internazionali e preoccupazioni sulla stabilità regionale.

Donald Trump fa asse con Riad e lancia la sfida a Russia e Cina. Mentre proseguono gli attacchi e le minacce incrociate con l’Iran, il presidente ha approvato un accordo di 30 anni per lo sviluppo di un programma nucleare in Arabia Saudita. Un’intesa che vede in prima fila le aziende americane e che apre la strada anche all’uranio arricchito. L’accordo piomba su un Medio Oriente in fiamme. I raid iraniani e americani continuano senza sosta, così come le minacce. Teheran ha avvertito di essere pronta a «un’estensione del conflitto» nella regione se Washington colpirà i suoi impianti nucleari. Trump invece è tornato a minacciare le infrastrutture. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump sfida Russia e Cina: accordo nucleare per 30 anni con l’Arabia Saudita. Sale la tensione con l’Iran

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