Trump rispolvera i dazi sulle medicine | Farmaci generici esentati per due anni poi scatteranno tariffe del 100%
Donald Trump ha annunciato che, dal 1° agosto 2026, i farmaci generici importati negli Stati Uniti saranno esentati dai dazi per due anni. Dopo questo periodo, saranno applicate tariffe del 100% sui farmaci generici importati. La misura è stata comunicata tramite un post su un social network. La decisione riguarda il settore farmaceutico e le importazioni di generici nel paese.
Donald Trump rilancia la sua offensiva commerciale sul settore farmaceutico. Sul social Truth il presidente americano ha annunciato che, a partire dal 1° agosto 2026, i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a entrare senza dazi per due anni. Al termine del periodo transitorio scatteranno però tariffe del 100% per un anno, destinate poi a salire al 200%. L’obiettivo dichiarato è spingere le aziende a trasferire la produzione negli Stati Uniti: “Vogliamo riportare la produzione di farmaci generici negli Stati Uniti, penalizzando le aziende che scelgono di non realizzare impianti e infrastrutture produttive entro i termini stabiliti”, ha scritto Trump, precisando che le regole per i farmaci innovativi e coperti da brevetto “rimarranno invariate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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