Trump rispolvera i dazi sulle medicine | Farmaci generici esentati per due anni poi scatteranno tariffe del 100%

Notizia in breve

Donald Trump ha annunciato che, dal 1° agosto 2026, i farmaci generici importati negli Stati Uniti saranno esentati dai dazi per due anni. Dopo questo periodo, saranno applicate tariffe del 100% sui farmaci generici importati. La misura è stata comunicata tramite un post su un social network. La decisione riguarda il settore farmaceutico e le importazioni di generici nel paese.