Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di dazi fino al 200% sui farmaci generici importati. La misura riguarda i prodotti destinati al mercato americano, con un impatto diretto sui prezzi e sulla disponibilità di questi farmaci. Tra i Paesi coinvolti, anche l’Italia rischia di essere colpita, secondo le analisi di settore. La decisione fa parte di una più ampia strategia commerciale annunciata dal governo statunitense.

Donald Trump è tornato a ravvivare la propria personale guerra commerciale, che stavolta si sposta sul terreno della salute. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato dazi fino al 200% sui farmaci generici importati. L’obiettivo è chiaro: riportare la produzione di medicinali sul suolo americano. Una misura che sarà scaglionata negli anni, che rischia d’avere ripercussioni pesanti su svariati Paesi, Italia compresa, tra i grandi produttori farmaceutici d’Europa. L’annuncio, neanche a dirlo, è arrivato tramite la piattaforma Truth. Ennesimo tassello nel grande mosaico dell’offensiva americana sui dazi, che coinvolge numerose realtà nel mondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Dazi di Trump sui farmaci generici fino al 200%: l’Italia tra i Paesi a rischio

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Trump unveils 100% tariff on some patented drugs

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