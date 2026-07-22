Trump prepara i dazi sui generici? Due anni per produrre negli Usa
Il governo americano ha annunciato che i medicinali generici importati continueranno a entrare nel paese senza dazi doganali per i prossimi due anni. Questa decisione segue un periodo in cui i dazi sui farmaci innovativi sono stati introdotti. La misura riguarda esclusivamente i generici, mentre non sono stati comunicati dettagli su eventuali nuovi dazi o restrizioni future. La proposta sembra collegata a una strategia più ampia di sviluppo industriale nel settore farmaceutico.
Dopo i farmaci innovativi, anche i generici entrano nella strategia industriale di Donald Trump. Il presidente americano ha annunciato che i medicinali generici importati continueranno a entrare negli Stati Uniti senza dazi per altri due anni. Dal 1° agosto 2028 l’aliquota dovrebbe salire al 100%, per raggiungere il 200% un anno più tardi. L’obiettivo dichiarato è concedere alle imprese il tempo necessario per trasferire o rafforzare la produzione negli Stati Uniti, penalizzando quelle che continueranno a rifornire il mercato americano prevalentemente dall’estero. Per ora si tratta ancora di un annuncio pubblicato su Truth. La Casa Bianca... 🔗 Leggi su Formiche.net
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