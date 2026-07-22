Trump prepara i dazi sui generici? Due anni per produrre negli Usa

Notizia in breve

Il governo americano ha annunciato che i medicinali generici importati continueranno a entrare nel paese senza dazi doganali per i prossimi due anni. Questa decisione segue un periodo in cui i dazi sui farmaci innovativi sono stati introdotti. La misura riguarda esclusivamente i generici, mentre non sono stati comunicati dettagli su eventuali nuovi dazi o restrizioni future. La proposta sembra collegata a una strategia più ampia di sviluppo industriale nel settore farmaceutico.