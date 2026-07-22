Trump e lo spettro dei dazi sui farmaci generici la replica delle imprese e dell’Ue

A partire dal primo agosto 2026, i farmaci generici importati negli Stati Uniti saranno esenti da dazi per due anni, poi subiranno un aumento delle tariffe al 100% per un anno e infine al 200%. Questa proposta di Trump, che non prevede dazi immediati, ha suscitato reazioni da parte delle imprese e dell’Unione Europea. La misura riguarda i medicinali equivalenti e mira a modificare le tariffe sull’importazione di farmaci generici nel paese.

Donald Trump rispolvera lo spettro dei dazi sui farmaci, non da subito però. E nel mirino questa volta ci sono i generici. Dal primo agosto 2026 i medicinali equivalenti importati negli Stati Uniti resteranno esenti da tariffe per due anni, poi saranno sottoposti a dazi del 100% per un anno e successivamente a tariffe del 200%. Una ‘spada di Damocle’ che rischia di rivelarsi una polpetta doppiamente avvelenata, non solo per le imprese. “Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump rappresentano un cambio di scenario che merita la massima attenzione. Pur prendendo atto del periodo transitorio annunciato, l ’introduzione di dazi sui... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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