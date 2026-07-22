Trump potenzia l’Ice in vista delle elezioni | 125 milioni a Thomson Reuters per incrociare dati personali e cercare brogli

Il Dipartimento di Giustizia ha assegnato 125 milioni di dollari a Thomson Reuters per migliorare il sistema di verifica dei dati personali in vista delle prossime elezioni. L’obiettivo è incrociare informazioni provenienti da varie fonti, tra cui dati bancari, per individuare eventuali irregolarità o tentativi di frode. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di potenziamento dei controlli elettorali, con particolare attenzione alla verifica dell’identità degli elettori.

Quando un cittadino apre un conto in banca condivide con l’istituto dati personali, come l’indirizzo o il numero di previdenza sociale. Negli Stati Uniti queste informazioni possono essere trasmesse ad agenzie di credito e altri enti autorizzati; i data broker sono operatori privati che le comprano (o prendono in licenza), per poi rivenderle ad altre imprese interessate o alla pubblica amministrazione. Thomson Reuters è un’azienda attiva nel settore; il Dipartimento della Sicurezza Interna (Dhs), che controlla l’ Ice, ha annunciato un accordo con la società da 125 milioni di dollari. Il governo non compra direttamente dalle agenzie di credito perché Thomson Reuters non si limita a vendere dati, ma un sistema in grado di aggregarli, collegarli a identità precise e monitorare centinaia di migliaia di individui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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