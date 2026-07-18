le mani avanti sul midterm trump accusa la cina di interferenze rubati milioni di dati rischio brogli

Donald Trump ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni di metà mandato, sostenendo che sono stati rubati milioni di dati e che ci sono rischi di brogli. La dichiarazione è stata fatta durante un discorso di circa mezz’ora, in cui non ha affrontato i temi economici su cui molti speravano si concentrasse. Le sue parole si sono concentrate sulle presunte interferenze straniere e sui rischi di manipolazioni dei risultati elettorali.

Roma, 18 luglio 2026 – Breve, per i suoi standard, ma fin troppo intenso. Donald Trump ha parlato per circa mezz’ora e, se nel suo partito speravano che si concentrasse sull’economia, sono rimasti delusi. Il presidente ha rilanciato la “bomba” che molti analisti si aspettavano: le elezioni del 2020, che continua a sostenere di aver vinto, sarebbero state influenzate dalla Cina. “Non volevano che vincessi”, ha esordito nel suo discorso alla nazione. “Non possiamo permettere che un’altra elezione ci venga rubata”. Trump ha citato documenti declassificati dai quali emergerebbero “scioccanti vulnerabilità ” nei sistemi di voto americani: 220 milioni di file elettorali violati e oltre 250mila cittadini stranieri iscritti illegalmente nei registri di quattro Stati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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