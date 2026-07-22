Trump | Ogni volta che l' Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica
Donald Trump ha dichiarato che ogni volta che l'Iran colpirà una nave nello Stretto di Hormuz, verrà colpito un ponte o una centrale elettrica. La minaccia arriva dopo gli scontri tra forze iraniane e navi straniere nella zona. L'ex presidente ha ribadito che gli attacchi contro le navi saranno rispondere con attacchi contro infrastrutture strategiche iraniane. Nessun dettaglio su eventuali azioni militari o tempi.
Donald Trump torna a minacciare l'Iran. "Da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, che si tratti di missili, razzi, droni o qualsiasi altro dispositivo o arma, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati vicino o all'interno della capitale, Teheran", ha scritto sul suo social Truth. L'Iran fa sapere che attaccherà gli interessi degli Stati Uniti e Paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il Comando Centrale Khatam al-Anbiya, ripreso da Mehr, afferma che Teheran considererebbe l'azione "un'estensione del conflitto". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Trump threatens to bomb civilian infrastructure | LBC
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