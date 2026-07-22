Trump | Ogni volta che l' Iran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica

Notizia in breve

Donald Trump ha dichiarato che ogni volta che l'Iran colpirà una nave nello Stretto di Hormuz, verrà colpito un ponte o una centrale elettrica. La minaccia arriva dopo gli scontri tra forze iraniane e navi straniere nella zona. L'ex presidente ha ribadito che gli attacchi contro le navi saranno rispondere con attacchi contro infrastrutture strategiche iraniane. Nessun dettaglio su eventuali azioni militari o tempi.