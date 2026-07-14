Due superpetroliere sono state colpite in prossimità dello stretto di Hormuz, secondo fonti ufficiali. Gli Stati Uniti hanno condotto tre notti consecutive di raid nell’area, con l’obiettivo di aumentare la pressione sull’Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato la disponibilità a colpire tutte le unità iraniane presenti nello spazio, e ha annunciato l’intenzione di prendere di mira anche una centrale nucleare. La situazione si è intensificata con azioni militari e minacce pubbliche da parte americana.

La guerra è ricominciata e sale di intensità: da parte degli Usa, terza notte di raid nell'area di Hormuz. Donald Trump annuncia di essere pronto a colpire "tutte le unità iraniane" nello spazio e minaccia anche di mettere nel mirino una centrale nucleare. In ogni caso, il presidente aggiunge che "un accordo è ancora possibile". Da par suo, Teheran risponde al fuoco e continua a colpire le navi che transitano per lo stretto: colpite due superpetroliere, ucciso un membro dell'equipaggio. Giordania intercetta missili iraniani diretti verso l’area del Golfo La Giordania ha reso noto di aver abbattuto quattro missili provenienti dall’Iran dopo il loro ingresso nello spazio aereo del Regno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Hormuz, due superpetroliere colpite dall'Iran. Trump, nel mirino una centrale nucleare: ecco l'escalation

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The Ceasefire Is DEAD!: Iran WARNS Bully U.S Strike Us, We Strike Back After CENTCOM Bombings

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