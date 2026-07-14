Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato al Congresso l'intenzione di riprendere azioni militari contro l'Iran, specificando che verranno colpite le rotte commerciali nello stretto di Hormuz. La dichiarazione indica un possibile aumento delle tensioni nella regione e una escalation nel conflitto tra i due paesi. Finora non sono stati forniti dettagli su eventuali operazioni militari o misure specifiche.

Paola Simonetti – Città del Vaticano L’annuncio è passato per il Congresso degli Stati Uniti: il presidente Donald Trump ha decretato la fine del cessate il fuoco con l’Iran e la ripresa ufficiale della guerra, con la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, assestando un duro colpo all’attuazione degli accordi siglati nelle scorse settimane: "Attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz" ha avvertito, minacciando colpi a breve anche all'impianto nucleare di Pickaxe Mountain, il complesso sotterraneo di tunnel di un sito segreto vicino a Natanz, fra le montagne a 300 km a sud di Teheran. “Dite agli iraniani di prepararsi", ha avvertito, anche se secondo gli esperti, il luogo altamente fortificato sarebbe fuori dalla portata delle più potenti bombe dell'arsenale Usa. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Trump annuncia la ripresa della guerra contro l'Iran: "Li colpiremo su Hormuz"

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Trump rischia di perdere tutto per colpa della guerra in Iran

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