Trump minaccia l' Iran | Ogni nave colpita costerà un ponte o una centrale a Teheran

Donald Trump ha dichiarato che ogni nave colpita dall'esercito statunitense comporterà la distruzione di un ponte o di una centrale a Teheran. Nel frattempo, sono proseguiti i raid statunitensi contro obiettivi militari in Iran, con l'undicesima ondata di attacchi riferita dal comando militare. Questi attacchi hanno colpito centri operativi militari, risorse navali, hangar, strutture di stoccaggio di droni e infrastrutture logistiche.

Donald Trump torna ad alzare i toni contro l'Iran mentre proseguono i raid statunitensi, che si intrecciano con quelli sferrati da Teheran. L'undicesima ondata di attacchi, ha riferito il Centcom, ha "preso di mira centri operativi militari, risorse navali, hangar per aerei, strutture di stoccaggio dei droni e infrastrutture logistiche militari". L'obiettivo resta quello di "indebolire ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare la navigazione commerciale" nello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani, i bombardamenti hanno colpito le aree di Teheran, Sirik, Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, Tabriz, Kabudarahang e le province di Ilam e del Kurdistan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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TRUMP MINACCIA LIRAN: APRI LO STRETTO O VIVRETE ALLINFERNO – FAKE O REALTÀ

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