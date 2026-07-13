La lettera di Trump sulla ripresa della guerra all’Iran | Bombe su sito nucleare Verso il blocco di Hormuz Teheran | Colpita nave Usa ostile

Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran, con un terzo attacco completato l’11 luglio, ritenendo le forze iraniane responsabili di aver attaccato un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz. Nella stessa giornata, Teheran ha dichiarato di aver colpito una nave statunitense considerata ostile. La tensione tra le due parti si è intensificata nel corso della settimana, con azioni militari da entrambe le parti nella regione.

Gli Stati Uniti colpiscono l’Iran a Hormuz. Il Comando centrale (Centcom) Usa comunica di aver «completato questa settimana, l’ 11 luglio, una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz». Intanto i Guardiani della Rivoluzione Iraniana hanno fatto sapere di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrein e Kuwait. A riferirlo sono i media statali. L’agenzia di stampa ufficiale Irna cita diverse dichiarazioni rilasciate dalle Guardie, secondo le quali sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrein e basi aeree, tra cui Ali Al Salem in Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump esulta per lattacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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