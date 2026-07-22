Trump ci riprova con i dazi pronto a colpire sessanta Paesi
Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre nuovi dazi su circa sessanta paesi. La misura riguarda tariffe che potrebbero essere applicate prima della scadenza delle tariffe globali del 10% previste per febbraio. La decisione arriva in un momento di tensioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi, con l’obiettivo di modificare le condizioni di scambio internazionale. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata per l’entrata in vigore delle nuove tariffe.
Donald Trump prepara l’ennesimo capitolo della guerra dei dazi. Mentre si avvicina la scadenza delle tariffe globali del 10% introdotte afebbraio, la Casa Bianca starebbe mettendo a punto una nuova architettura legale per imporre tariffe su circa 60 Paesi già apartire da questa settimana, evitando di ricorrere ai poteri d’emergenza utilizzati per i dazi «reciproci» del “Liberation Day“, dopo che la Corte Suprema ha dichiarato illegittimoil ricorso aquella base giuridica. Lo rivela il Financial Times, citando fonti informate. Secondoilquotidiano britannico, i funzionari dell’amministrazione hanno predisposto diverse opzioni per consentire al presidentedi introdurre nuove tariffe, anche se una parte dei suoi consiglieri preferirebbe un approccio piùprudente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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