Trump deve consegnare i documenti finanziari alla BBC | Tutti i marchi e le proprietà ora sono oggetto della causa

Un giudice federale ha stabilito che Donald Trump deve consegnare i documenti finanziari alla BBC per la causa di diffamazione intentata contro di lui. La richiesta riguarda informazioni dettagliate sulle sue finanze, in quanto al centro del ricorso si sostiene che ci siano danni alle sue attività imprenditoriali. Tutti i marchi e le proprietà dell’ex presidente sono ora coinvolti nel procedimento legale. La consegna dei documenti è obbligatoria per proseguire con la causa.

Donald Trump dovrà consegnare informazioni finanziarie dettagliate per procedere alla sua causa per diffamazione contro la BBC. Secondo il giudice federale Enjoliqué Lett, al centro del ricorso presentato da Trump c’è il presunto danno alle sue attività imprenditoriali. Per questo è legittima la richiesta di BBC di ottenere informazioni sulla situazione economica delle società del tycoon. Tutta la questione gira intorno al montaggio del discorso pronunciato da Trump il 6 gennaio 2021 e inserito nel documentario “ Trump: A Second Chance?”. Una ricostruzione che, secondo il Presidente, è stata realizzata ad arte per far apparire che stesse istigando alla violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Donald Trump Must Turn Over All Financial Records to BBC in Defamation Lawsuit

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