È fantastica gli ultimi due anni sono stati difficili Studia molto faccio fatica a farmi strada in camera da letto con tutti i documenti che deve leggere | il principe William parla di Kate

Il principe William ha commentato il contributo della moglie, sottolineando quanto il suo ruolo sia fondamentale sia in famiglia che per la corona. Ha riferito che negli ultimi due anni, caratterizzati da difficoltà, la moglie ha dedicato molto tempo allo studio e ha affrontato molte letture. Il principe ha anche affermato che la famiglia non potrebbe farcela senza di lei. Non sono stati forniti dettagli su specifici impegni o attività.

“La famiglia senza di lei non ce la farebbe”. Il principe William ha capito, se mai ce ne fosse stato davvero bisogno, quanto il ruolo di sua moglie sia importante in casa e per la corona stessa. Il trionfo mediatico e personale, riscossi con la visita a Reggio Emilia, hanno dimostrato il vero valore della principessa del Galles, la sua vera capacità di rispondere alla crisi della monarchia caricandosi sulle sue spalle la reputazione di una istituzione macchiata da scandali e inchieste che rischiano di scriverne la parola fine. Così, anche l’erede al trono deve inchinarsi davanti al potere di sua moglie, che non ha il sangue blu, ma ha il dono che aveva anche sua madre, Lady D, ovvero quello di costruire una immediata empatia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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