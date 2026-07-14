Comunicato Stampa | Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale

Notizia in breve

Nel corso dell'ultimo anno, Temu ha aumentato le attività di tutela della proprietà intellettuale, monitorando più di 15 brand in modo proattivo, con un incremento di tre volte rispetto al passato. Questa strategia mira a rafforzare la protezione dei marchi e prevenire eventuali violazioni. La società ha adottato strumenti e procedure per migliorare la sorveglianza e l'intervento tempestivo in caso di utilizzi non autorizzati.