Comunicato Stampa | Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale
Nel corso dell'ultimo anno, Temu ha aumentato le attività di tutela della proprietà intellettuale, monitorando più di 15 brand in modo proattivo, con un incremento di tre volte rispetto al passato. Questa strategia mira a rafforzare la protezione dei marchi e prevenire eventuali violazioni. La società ha adottato strumenti e procedure per migliorare la sorveglianza e l'intervento tempestivo in caso di utilizzi non autorizzati.
Nel corso dell'ultimo anno Temu ha ampliato significativamente le proprie attività di tutela della proprietà intellettuale (IP), triplicando il numero di brand monitorati in modo proattivo, che supera oggi i 15.000 marchi. Secondo il 2026 Intellectual Property Protection Report, il rapporto tra le rimozioni proattive e quelle effettuate in seguito a segnalazioni relative a inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale è salito a 331:1, rispetto a circa 200:1 registrato un anno fa. Il report annuale, che copre il periodo compreso tra giugno 2025 e maggio 2026, descrive le modalità con cui Temu applica le proprie regole in materia di tutela della proprietà intellettuale sulla piattaforma e i risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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