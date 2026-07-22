Trump | Colpiremo Pickaxe Mountain molto presto e molto forte cos’è e dove si trova

Il presidente americano ha annunciato che sarà colpita Pickaxe Mountain molto presto e con forza. Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, ha dichiarato che gli iraniani stanno tentando di ricostruire un sito nucleare. Pickaxe Mountain si trova in una regione non specificata. La dichiarazione è arrivata dopo le recenti accuse riguardanti attività nucleari iraniane. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulla natura dell’attacco.

“Colpiremo Pickaxe Mountain molto presto e molto durante”. Parola del presidente americano Donald Trump, che durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca ha affermato che gli iraniani “ stanno cercando di ricostituire un sito nucleare “. Trump ha dichiarato senza mezzi termini, con i toni che ormai è solito usare: “Elimineremo Pickaxe Mountain. Dite agli iraniani di tenersi pronti”, proseguendo: “Stiamo monitorando Pickaxe Mountain molto attentamente. Non vediamo alcuna attività lì. Non se la passano molto bene con la loro situazione nucleare. Ogni volta che ne sentiamo parlare, la facciamo saltare in aria. Quindi non amano parlarne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Trump vows US will strike Iran's Pickaxe Mountain 'pretty soon'

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