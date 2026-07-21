Nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di attaccare Pickaxe Mountain, un sito in Iran dove si sospetta siano nascoste centrifughe nucleari. Teheran ha risposto dichiarando che, in caso di attacco, avrebbe reagito con una risposta devastante, colpendo soldati statunitensi e alleati regionali. La minaccia si inserisce in un quadro di tensioni legate al programma nucleare iraniano.

Nei giorni scorsi il presidente Usa Donald Trump aveva minacciato di colpire il sito, e Teheran aveva assicurato – in caso di attacco – “una risposta devastante”, specificando che “il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali”. Al centro Kuh-e Kolang Gaz La, soprannominato dagli Usa ‘Pickaxe Mountain’ (letteralmente ‘Montagna del Piccone’): si tratta del misterioso sito nucleare fortificato nascosto nelle profondità della regione di Natanz, dove l’intelligence israeliana è convinta che i Pasdaran abbiano spostato e seppellito migliaia di centrifughe nucleari, in modo da renderle più difficili da colpire con attacchi aerei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pickaxe Mountain, il bunker dove l’Iran nasconde le centrifughe nucleari: che cos’è e perché Trump lo vuole attaccare

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