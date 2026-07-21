Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno Pickaxe Mountain. Nel frattempo, gli Houthi hanno intensificato le azioni sul Mar Rosso, con un incremento degli attacchi. È il decimo giorno consecutivo di scontri tra forze statunitensi e iraniane in diverse aree del Medioriente. Le tensioni militari si sono acuite mentre i tentativi diplomatici in Pakistan per salvare il cessate il fuoco sono stati interrotti.

Come se non fosse bastato il decimo giorno consecutivo di attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran in tutto il Medioriente, a oscurare gli sforzi diplomatici in corso in Pakistan per provare a salvare l'accordo provvisorio di cessate il fuoco ormai in frantumi sono arrivate le parole di Donald Trump. Gli Stati Uniti colpiranno "molto presto" Pickaxe Mountain, cioè il sito sotterraneo fortificato iraniano situato nei pressi di uno dei principali impianti di arricchimento nucleare dell'Iran, ha assicurato, chiarendo che gli Stati Uniti non lasceranno il Paese a breve. E nonostante gli iraniani vogliano "disperatamente" un incontro per porre fine alla guerra, "finché non saranno pronti a un meeting significativo non abbiamo alcun interesse a incontrarli", ha chiosato Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trump non ha dubbi: "Colpiremo Pickaxe Mountain". Stretta Houthi sul Mar Rosso

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