trump ci riprova con le navi bloccate a hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le navi statunitensi condurranno un passaggio attraverso lo stretto di Hormuz, ma non ci sono garanzie che ciò avvenga effettivamente. La questione riguarda le navi bloccate in quella zona e le possibili implicazioni di un'azione di navigazione in un’area di tensione internazionale. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente preoccupazione per la stabilità della regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che da lunedì le forze statunitensi riproveranno ad aiutare le navi bloccate oltre lo stretto di Hormuz a oltrepassarlo. In un lungo post sul suo social Truth, Trump non ha dato dettagli ma ha parlato di «guidare le navi in modo sicuro» fuori dallo stretto (che è bloccato sia dall’Iran, dall’inizio della guerra, sia dagli Stati Uniti, che lo hanno fatto in un secondo momento per mettere pressione sul regime iraniano). Trump ha definito l’operazione Project Freedom ma non ha chiarito cosa intenda con «guidare», ossia se la marina statunitense scorterà le navi o si limiterà a fornire aiuto logistico.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

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