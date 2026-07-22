La Procura di Monza ha richiesto il giudizio immediato per un romeno di 20 anni, accusato di aver truffato un’anziana di 75 anni. L’uomo, in trasferta dalla provincia di Caserta, si era spacciato per un carabiniere e aveva fatto consegnare gioielli e orologi del valore di 20mila euro. L’incidente è avvenuto a Monza, dove l’anziana ha consegnato i beni dopo essere stata ingannata. Il processo è stato avviato con richiesta di giudizio immediato.

Monza, 22 Luglio 2026 - A giudizio immediato il romeno 20enne che, in trasferta dalla provincia di Caserta, si era spacciato per un carabiniere e si era fatto consegnare da una 75enne monzese gioielli e orologi del valore di 20mila euro. La finta chiamata dalla caserma per adescare la vittima. Il malvivente era andato a casa della donna, nel frattempo raggiunta da una telefonata di un altro truffatore sedicente appartenente all'Arma. "Suo marito è sospettato per una rapina in gioielleria perché la sua auto è stata trovata sul posto. Mandi lui in caserma per chiarimenti, mentre lei prepari i preziosi che possiede e che deve consegnarci per accertamenti", le era stato detto per telefono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Truffò un’anziana spacciandosi per carabiniere: la Procura di Monza chiede il giudizio immediato

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Il finto maresciallo dei carabinieri e la truffa da 15mila euro: il raggiro finisce in manette

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