La Procura ha chiesto il giudizio immediato per un uomo accusato di aver aggredito due persone a Cesano Maderno. La prima vittima, un 19enne, stava portando a passeggio il cane quando è stato rapinato e ferito con un coltello. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze delle altre aggressioni o sulle condizioni delle persone coinvolte. La richiesta di processo immediato è stata avanzata in vista dell’udienza preliminare.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 16 Luglio 2026 - È accusato di avere aggredito due persone. Prima un 19enne, che stava portando a spasso il cane e che è stato rapinato e ferito con un coltello. Poi un 47enne che aveva sentito le urla ed era sceso ad aiutare il ragazzo. Per questa vicenda, accaduta lo scorso marzo a Cesano Maderno, ora la Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il presunto responsabile, un 42enne albanese residente a Padova, ma ospite dei familiari a Cesano Maderno e già noto alle forze dell’ordine per una condanna per rapina ai danni di anziani in Veneto. Il processo. Il processo, che potrebbe vedere la costituzione di parte civile delle due vittime, è stato fissato a settembre, ma nel frattempo l'imputato potrebbe chiedere il patteggiamento o il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellò due persone a Cesano Maderno, la Procura chiede il giudizio immediato

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