La Procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato per Claudio Agostino Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie a Anguillara Sabazia lo scorso gennaio. L’accusa include anche aggravanti come premeditazione, rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio del cadavere. La richiesta di giudizio immediato è stata presentata in tribunale.

La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per il femminicidio della moglie Federica Torzullo – avvenuto ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma lo scorso gennaio – aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Come spiega una nota firmata dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, l’Ufficio del Pm di Civitavecchia ha proceduto all’interrogatorio dell’indagato in ben due distinte circostanze – tre, considerando quello reso innanzi al Gip – “per consentirgli la lettura alternativa delle evidenze probatorie man mano emerse nel corso delle indagini preliminari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Torzullo, la Procura chiede il giudizio immediato per Claudio Carlomagno

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Federica Torzullo, mistero sul complice di Claudio Carlomagno - Ore 14 del 29/01/2026

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