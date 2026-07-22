Una coppia di anziani ha aiutato le forze dell’ordine a fermare un uomo di 40 anni accusato di aver messo in atto la truffa del “finto carabiniere”. La coppia ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha collaborato con le forze dell’ordine, che hanno arrestato il sospettato. L’uomo dovrà rispondere di truffa aggravata.

Un copione purtroppo già visto. Ma stavolta la truffa del ’finto carabiniere’, non ha visto cadere nel tranello una coppia di anziani che, anzi, ha contribuito all’arresto del responsabile da parte degli uomini della Squadra Anticrimine e Squadra Volante: in manette un italiano 40enne che dovrà rispondere di truffa aggravata. I fatti si sono svolti intorno alle 11.45, quando alla linea di emergenza della Centrale Operativa è giunta la chiamata di un cittadino residente in via Aurelia Sud. L’uomo ha segnalato con prudenza che la moglie stava intrattenendo una conversazione telefonica con un individuo presentatosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del ’finto carabiniere’. Una coppia di anziani incastra il malvivente

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TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE DA 100MILA EURO: COPPIA DI ANZIANI DERUBATA DI ORO E CO... | 19/02/2026

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