Coppia di anziani raggirata per 7 mila euro con la truffa del finto carabiniere a Cassino le conseguenze
Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa a Cassino, durante la quale sono stati sottratti circa 7 mila euro. Gli investigatori hanno arrestato un uomo di cittadinanza egiziana, sospettato di aver tentato di truffare altri anziani con la cosiddetta frode del finto carabiniere. Durante le operazioni sono stati recuperati 6.650 euro e sequestrato il veicolo utilizzato dall’uomo per cercare di fuggire. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative in corso nella zona.
Un arresto e 6.650 euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Cassino, dove un cittadino egiziano residente a Portici è stato fermato con l’accusa di tentata truffa in concorso ai danni di anziani. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato lungo la S.R. 749 dopo un inseguimento terminato con un incidente stradale. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si inserisce in una serie di raggiri ai danni di persone vulnerabili, attuati con la tecnica dei falsi Carabinieri. L'inseguimento e l'arresto Il raggiro ai danni degli anziani a Fermo Recupero della refurtiva e sequestro del veicolo Le indagini e la posizione degli indagati L’inseguimento e l’arresto L’operazione ha avuto luogo sulla S. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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