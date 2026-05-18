Coppia di anziani raggirata per 7 mila euro con la truffa del finto carabiniere a Cassino le conseguenze

Una coppia di anziani è stata vittima di una truffa a Cassino, durante la quale sono stati sottratti circa 7 mila euro. Gli investigatori hanno arrestato un uomo di cittadinanza egiziana, sospettato di aver tentato di truffare altri anziani con la cosiddetta frode del finto carabiniere. Durante le operazioni sono stati recuperati 6.650 euro e sequestrato il veicolo utilizzato dall’uomo per cercare di fuggire. La vicenda si inserisce in un quadro di attività investigative in corso nella zona.

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