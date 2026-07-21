Viareggio truffa del finto carabiniere | cerca di raggirare coppia di anziani arrestato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Viareggio per aver tentato di truffare una coppia di anziani fingendosi un carabiniere. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti e lo hanno fermato in flagranza. La truffa è avvenuta il 21 luglio 2026, quando il sospetto ha cercato di raggirare gli anziani con false comunicazioni. L’arresto è stato effettuato sul posto.

VIAREGGIO (LUCCA) – Ancora un tentativo di truffa ai danni di persone anziane. Gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno arrestato oggi, 21 luglio 2026, in flagranza un cittadino italiano di 40anni, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. L’episodio si è verificato intorno alle ore 11.45 in un’abitazione di via Aurelia Sud. Tutto è iniziato con una telefonata ricevuta da una donna anzianada parte di un uomo che si è presentato falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di dover verificare presunte irregolarità relative all’autovettura di famiglia, il truffatore hacercato di ottenere informazioni sulla presenza in casa di denaro contante e oggetti preziosi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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