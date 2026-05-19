Si finge carabiniere e porta via migliaia di euro di gioielli ad un' anziana arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un’anziana, fingendosi un carabiniere. L’uomo aveva prima contattato una donna, riferendo di una rapina e di gioielli sottratti, poi si era presentato come un ufficiale delle forze dell’ordine, cercando di portare via denaro e gioielli alla vittima. Tuttavia, l’intervento della polizia ha impedito il suo intento, portando all’arresto e al sequestro di vari oggetti. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri episodi simili.

Prima ha fatto chiamare una donna raccontando che era avvenuta una rapina in cui erano stati portati via dei gioielli, poi si è finto carabiniere ed ha provato a truffare un'anziana ma l'intervento della polizia ha fatto fallire i suoi piani. È finito infatti con l'arresto il tentativo di truffa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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La truffa del finto carabiniere, bloccati dalla Mobile mentre ritirano i gioielli: due arresti

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