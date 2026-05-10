Si finge carabiniere e raggira coppia di anziani | denunciato 48enne

Un uomo di 48 anni è stato denunciato dopo aver truffato una coppia di anziani fingendosi un carabiniere. L’indagine ha accertato che l’uomo aveva contattato i due anziani al telefono, spacciandosi per un agente delle forze dell’ordine e convincendoli a consegnare denaro. L’episodio si inserisce in una serie di casi simili registrati nel casertano, legati a truffe telefoniche con finte identità di rappresentanti delle forze dell’ordine.

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