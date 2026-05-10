Si finge carabiniere e raggira coppia di anziani | denunciato 48enne
Un uomo di 48 anni è stato denunciato dopo aver truffato una coppia di anziani fingendosi un carabiniere. L’indagine ha accertato che l’uomo aveva contattato i due anziani al telefono, spacciandosi per un agente delle forze dell’ordine e convincendoli a consegnare denaro. L’episodio si inserisce in una serie di casi simili registrati nel casertano, legati a truffe telefoniche con finte identità di rappresentanti delle forze dell’ordine.
Un nuovo caso di truffa agli anziani con origine nel casertano riaccende l’attenzione sul fenomeno dei raggiri telefonici e delle finte identità delle forze dell’ordine. A Latina, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 48enne della provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Si finge carabiniere, raggira anziano in casa e si fa consegnare i soldi: arrestato ventenne
Si finge operatore postale e raggira una donna: denunciatoL’uomo, spacciandosi quale operatore di poste italiane e simulando un malfunzionamento del sistema si faceva accreditare, tramite bonifico,...