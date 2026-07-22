Trovato morto in casa Daniel Siad giallo sull’agente di modelle che procacciava ragazze per il pedofilo Epstein

Un uomo di 28 anni è stato trovato morto in casa a Colombes, vicino a Parigi, lunedì 20 luglio. La ragazza che condivideva l’appartamento con lui lo ha trovato senza vita in cucina e ha dato l’allarme. La polizia sta indagando sulle cause del decesso. La vittima era un agente di modelle, coinvolto in un caso di traffico di ragazze per un noto pedofilo.

È stato trovato morto lunedì 20 luglio Daniel Siad nella sua casa di Colombes, nel dipartimento francese dell’Hauts-De-Seine a ovest di Parigi. L’allarme è arrivato da una ragazza 28enne che viveva con lui che l’ha trovato privo di sensi in cucina. Le cause della morte del 69enne, sospettato di aver reclutato giovani donne per il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, non sono ancora note. La procura di Nanterre ha aperto un fascicolo di indagine, dopo il ritrovamento dello scorso lunedì sera. Qual era il rapporto tra Siad ed Epstein. Daniel Siad era di origine algerina, ma con cittadinanza svedese e francese. Il suo nome era famoso nel mondo della moda come ricercatore di modelle, prima di ritrovarsi direttamente legato al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, che si è suicidato dalla sua cella di prigione nel 2019. 🔗 Leggi su Open.online

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A PARIGI trovato MORTO DANIEL SIAD, il presunto reclutatore del pedofilo JEFFREY EPSTEIN

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