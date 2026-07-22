Daniel Siad, agente di modelle e associato di Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione. La notizia è stata confermata dalla procura di Nanterre e riportata da Le Parisien. Siad era accusato di aver procacciato modelle per Epstein. La causa della morte non è ancora nota.

Parigi, 22 luglio 2026 – Trovato morto in casa Daniel Siad, l'agente di modelle amico del magnate pedofilo Jeffrey Epstein. Ne dà notizia Le Parisien a cui è giunta conferma dalla procura di Nanterre. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di reclutare giovani donne per consegnarle proprio a Epstein. In cinque lo hanno denunciato, ma su di lui pendevano anche accuse di stupro. Siad non era ancora stato interrogato dagli investigatori, ma aveva negato le accuse, affermando di voler essere ascoltato e fornire la sua versione dei fatti. Tuttavia il suo nome compare in oltre 1.000 documenti resi pubblici nell’ambito dei fascicoli su Epstein declassificati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Epstein: trovato morto Daniel Siad, era accusato di procacciare modelle al magnate pedofilo

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Son arrested after blood-leaking trash bag leads to gruesome discovery at west side home

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