Daniel Siad, ritenuto coinvolto nel reclutamento di donne per Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa di Colombes, vicino a Parigi. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore. Le autorità locali non hanno ancora fornito dettagli sulle cause del decesso. Siad era al centro di indagini legate ai rapporti internazionali di Epstein. La sua morte avviene in un momento di particolare attenzione sulle vicende legate alla rete di Epstein.

Daniel Siad, figura al centro delle nuove indagini sui rapporti internazionali di Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua abitazione di Colombes, nell’area metropolitana di Parigi. L’uomo, 69 anni, ex reclutatore di modelle di origine algerina con cittadinanza francese e svedese, era sospettato di aver avuto un ruolo nella rete di contatti che avrebbe consentito al finanziere americano, condannato per reati sessuali, di avvicinare giovani donne. La procura francese ha confermato la morte, avvenuta lunedì sera: secondo le prime informazioni riportate dalla stampa francese, l’ipotesi principale sarebbe quella di un arresto cardiaco. A trovare Siad privo di sensi sarebbe stata la sua coinquilina, una donna di 28 anni, che ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto a Parigi Daniel Siad, il presunto reclutatore di donne per Jeffrey Epstein

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jeffrey Epstein e il presunto biglietto scritto prima del suicidio: ecco cosa diceRecentemente si è diffusa la notizia di un presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima della sua morte.

Jeffrey Epstein, spunta il presunto biglietto d’addio mai reso pubblico: “Non hanno trovato nulla”Mercoledì un giudice federale ha disposto la pubblicazione di un presunto biglietto d’addio scritto da Jeffrey Epstein nel luglio 2019, poche...

Morto a Parigi Daniel Siad, il presunto reclutatore di donne per Jeffrey EpsteinL’ex scout di modelle, 69 anni, era accusato da cinque donne e il suo nome era emerso nei documenti dell’inchiesta Epstein. La procura francese ha confermato il decesso: prima ipotesi un arresto cardi ... ilgiornale.it

Trovato morto a Parigi Siad, presunto reclutatore del pedofilo EpsteinSeine), apparentemente per arresto cardiaco. La sua coinquilina, una donna di 28 anni, lo ha trovato privo di sensi in cucina e ha allertato i vicini. (ANSA). (ANSA) ... ansa.it